Роскомнадзор выиграл суд против заблокированного интернет-магазина

Компания ООО «Живая фотография» проиграла суд Роскомнадзору по делу о заблокированных IP-адресах ее интернет-магазина posterlegends.com во время ограничения доступа к Telegram. Об этом сообщает «Медиазона».

Представители компании подали иск против Роскомнадзора и Генпрокуратуры, на которую ссылались регуляторы при блокировке сайта. Юристы потребовали признать действия ведомств незаконными.

В ходе слушаний представители Роскомнадзора заявили, что в интернет-магазине истца не было запрещенной информации, однако в диапазон его IP-адресов входили адреса Telegram. Поэтому ведомство приняло меры, которые считало необходимыми.

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Представители регулятора также заявили, что истец должен был выяснить причины ограничения доступа к IP-адресам непосредственно у провайдера. Они также объяснили, что использовали требования Генпрокуратуры в качестве основания для блокировки, так как реестр запрещенных сайтов функционально ограничен.

Ранее истцы заявляли, что Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке сайта posterlegends.com, так как Генпрокуратура требовала заблокировать лишь несколько Telegram-аккаунтов и сервисов для обхода блокировки. После этого представители надзорного органа ответили, что заявления Генпрокуратуры о блокировках трактуются в СМИ некорректно.

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