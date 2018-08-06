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Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram

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Представители Генпрокуратуры заявили, что не давали указания Роскомнадзору по блокировке миллионов IP-адресов после запрета Telegram. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документы ведомства.

Информация раскрылась во время судебного разбирательства компании ООО «Живая фотография», которая подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Истец потребовал признать действия ведомств незаконными, так как из-за блокировки Telegram пострадал и его сайт posterlegends.com. При этом в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к веб-сервисам было написано, что IP-адреса заблокированы на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля.

Представители ведомства прислали в суд пояснения о требованиях к блокировкам. Как следует из документа, Генпрокуратура просила ограничить доступ к семи террористическим аккаунтам Telegram и четырем сервисам для обхода блокировок. Однако в официальной бумаге не было требования блокировки сайта posterlegends.com, поэтому сотрудники Генпрокуратуры уверены, что не могут быть ответчиками по иску ООО «Живая фотография».

Адвокат компании Данил Бухарин считает, что Роскомнадзор превысил свои полномочия при погоне за мессенджером Павла Дурова. Он также отметил неоднозначность решения Генпрокуратуры о блокировке нескольких аккаунтов, так как ранее Таганский суд постановил ограничить доступ к Telegram в России целиком.

Представители Роскомнадзора отказались предоставить комментарии журналистам. Они пообещали изложить свою позицию в суде.

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории страны. Причиной этому послужил отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ключи шифрования пользовательской переписки сотрудникам ФСБ.

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