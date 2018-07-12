Роскомнадзор припугнул операторов связи за использование Telegram

Роскомнадзор разослал операторам связи письма с советом закрыть свои представительства в Telegram. Копию письма опубликовал автор Telegram-канала «Эшер II», специализирующийся на сборе информации о блокировках в российском интернете.

Автор также опубликовал электронную цифровую подпись в подтверждение подлинности. В письме представитель надзорного органа напомнил про блокировку Telegram на территории России, которая состоялась еще в апреле. По его словам, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты.

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«В целях избежания возможных репутационных и иных рисков предлагаем руководствоваться указанным судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов», — говорится в письме. В Роскомнадзоре также уточнили, что следят за активностью операторов в Telegram.

13 апреля мессенджер Павла Дурова был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы. Администрация Telegram отказалась предоставлять сотрудникам ФСБ ключи шифрования мессенджера, необходимые для чтения пользовательской переписки.

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