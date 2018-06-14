Роскомнадзор предложил изменить код Telegram

Представитель Роскомнадзора предложил изменить архитектуру сервиса Telegram для того, чтобы администрация мессенджера могла передать ключи шифрования ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время рассмотрения жалобы представителей Telegram на решение Таганского районного суда по блокировке сервиса в России.

«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствие с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — заявила представитель надзорного ведомства.

Таганский районный суд постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram в России из-за отказа администрации сервиса передать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Представители Telegram считают такие требования незаконными, поскольку они нарушают право граждан на тайну переписки, а также невыполнимыми из-за технических особенностей мессенджера.

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