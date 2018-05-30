Telegram пожаловался на блокировку в App Store

Компания Apple в середине апреля заблокировала обновление приложения Telegram в App Store, сообщается на сайте мессенджера в разделе «часто задаваемые вопросы».

«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля», — говорится в сообщении.

Приложение все еще доступно для скачивания в магазине приложений Apple. Отмечается, что для пользователей Android приложение доступно с обновлениями.

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В конце мая Роскомнадзор направили в Apple письмо с требованием удалить Telegram из AppStore. Apple дали месяц на изъятие мессенджера из магазина приложений. В ведомстве настаивают на блокировке push-уведомления сервиса на территории России.

По данным исследования компании Mediascope, в апреле 2018 года в официальном приложении Telegram зафиксирован рекордный рост пользователей из России: более 3,7 миллиона человек в день. Telegram безуспешно блокируется в стране с середины апреля 2018 года по решению Таганского районного суда Москвы.

Суд постановил ограничить доступ к Telegram в России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей.

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