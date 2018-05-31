Дуров раскрыл подробности конфликта с Apple

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple препятствует работе сервиса. Пост с разъяснениями он опубликовал в личном канале Durov’s Channel.

Бизнесмен сообщил, что некоторые функции Telegram работают некорректно в новой прошивке iOS 11.4, несмотря на усилия по устранению проблем.

«Apple препятствует обновлениям приложения Telegram для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти постановили удалить Telegram из App Store. Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставить ключи для расшифровки всех сообщений наших пользователей в органы безопасности России. Мы считаем, что сделали единственно возможное, сохранив право наших пользователей на конфиденциальность в неспокойной стране», — написал Дуров.

Материалы по теме Заткнули рты Где и за что в мире блокируют Telegram

Он выразил сожаление по поводу позиции IT-гиганта и извинился перед клиентами сервиса со всего мира. «В то время как Россия составляет только 7 процентов пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля. В результате мы также не смогли полностью выполнить GDPR для наших пользователей из ЕС», — заключил владелец мессенджера.

Ранее стало известно, что Apple заблокировала обновление Telegram в App Store. При этом само приложение для скачивания доступно. В конце мая Роскомнадзор направил корпорации письмо с требованием удалить приложение из магазина. Надзорное ведомство сообщило, что будет ждать ответ в течение месяца. Решение ограничить работу сервиса в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



