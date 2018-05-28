Зафиксирован рекордный рост пользователей Telegram из России

Исследователи компании Mediascope зафиксировали рекордное число активных пользователей Telegram из России. Об этом сообщает РБК.

По данным аналитиков, в апреле 2018 года среднее число российских юзеров в день составляло более 3,7 миллиона человек в возрасте от 12 до 64 лет. В расчет вошли жители городов с населением минимум 100 тысяч человек.

Специалисты отметили, что месяцем ранее в мессенджер заходили всего 2,8 миллиона человек в день. Это значит, что с марта по апрель аудитория Telegram выросла на 31 процент. Причем в Москве за этот же время количество ежедневных пользователей выросло с 492 тысяч до 711 тысяч. Ежемесячная аудитория приложения также выросла на 28 процентов.

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Однако исследователи отметили, что считали лишь пользователей официального мобильного приложения: статистика с десктопной и веб-версии программы при расчетах не учитывалась.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что благодаря блокировке мессенджера произошел серьезный отток аудитории. По его словам, около 25 процентов россиян перестали использовать Telegram.

13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории России. Такое решение было связано с отказом его создателя Павла Дурова выдать спецслужбам ключи шифрования от переписки пользователей.

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