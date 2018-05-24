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Роскомнадзор подсчитал потери Telegram

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об оттоке рекламы и аудитории из мессенджера Telegram с начала блокировки. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе Петербургского международного экономического форума Жаров отметил, что благодаря усилиям ведомства мессенджер работает на смартфонах с перебоями у 15-40 процентов пользователей каждые сутки. В ближайшие месяцы регулятор надеется увеличить эту цифру.

Кроме того, Жаров назвал процент оттока рекламы из Telegram-каналов. По его данным, количество платных объявлений сократилось на 25 процентов. «Отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25 процентов», — добавил глава Роскомнадзора, объяснив причины тем, что мессенджер работает нестабильно.

Жаров также в очередной раз пообещал до декабря 2018 года провести комплексную проверку Facebook и WhatsApp на предмет соответствия их действий российскому законодательству. Решение о блокировке ресурсов будет принято по результатам проверки.

Ранее стало известно, что поисковики начали зачистку Telegram из поисковой выдачи. Mail.ru и «Спутник» уже избавились от запрещенных ссылок, а Google и «Яндекс» находятся в процессе.

Решение заблокировать мессенджер Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля 2018 года. Причиной блокировки стал отказ администрации сервиса предоставлять ФСБ ключи шифрования, которые дали бы правоохранительным органам доступ к переписке пользователей.

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