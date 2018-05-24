Началась зачистка Telegram в поисковиках

Сайт мессенджера Telegram пропал из поисковой выдачи сразу в нескольких российских поисковиках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В рамках исполнения требования закона по «фильтрации ресурсов» Telegram уже исключили из выдачи такие сервисы, как Mail.ru и «Спутник». При этом в «Яндекс» и Google ссылку на мессенджер Павла Дурова до сих пор можно обнаружить.

Представители Роскомнадзора пояснили, что «Яндекс» и Google еще окончательно не подключились к государственной информационной системе, созданной для фильтрации запрещенных сайтов: эти поисковики пока лишь тестируют подобную возможность.

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В ведомстве также отметили, что уже произвели обмен сведениями с техническими специалистами из Google и «Яндекс», а также провели отладку автоматической выгрузки для обработки сведений, получаемых из федеральной государственной информационной системы.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования для чтения переписки. Представители Роскомнадзора пытались веерно заблокировать Telegram, внося в реестр запрещенной информации крупные подсети, принадлежащие Google и Amazon. Однако позднее регулятор отказался от подобного решения.

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