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Роскомнадзор заблокировал свыше двух миллионов IP-адресов из-за Telegram

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Количество заблокированных IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram в России к 13:00 мск 17 апреля превысило 2,5 миллиона. Об этом сообщают активисты, фиксирующие число адресов, добавленных в реестр запрещенных сайтов.

Блогер Владислав Здольников уточняет в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор заблокировал еще одну подсеть Google, за которой скрывалось более полумиллиона IP-адресов.

Таким образом, заблокированы полтора миллиона IP-адресов Google и еще около миллиона записей Amazon.

В пресс-службе ведомства пояснили, что продолжат блокировать доступ к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram в России, передает «Интерфакс». Представитель регулятора отметил, что ограничение VPN и прокси-сервисов, позволяющих подключаться к мессенджеру в обход блокировки, также продолжится.

Пользователи Telegram в России отмечают, что мессенджер работает без дополнительных средств обхода.

Роскомнадзор 16 апреля отправил операторам связи предписание о блокировке Telegram на территории России. Решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

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