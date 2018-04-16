Роскомнадзор заблокировал более полумиллиона IP-адресов Amazon из-за Telegram

Роскомнадзор отправил в выгрузку операторам связи более 655 тысяч IP-адресов Amazon из-за использования их мессенджером Telegram для обхода блокировки. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров, его слова приводит RT.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — заявил Жаров.

Ранее такую информацию приводил в своем Telegram-канале, посвященном информационным технологиям, блогер Владислав Здольников. По его данным, в блок отправились четыре подсети компании Amazon: 52.58.0.0/15, 18.196.0.0/15, 18.194.0.0/15 и 35.156.0.0/14, — за которыми скрывается более полумиллиона адресов. Блогер предположил, что это скажется на многих ресурсах.

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Эксперт уточнил, что основанием к ограничению доступа стало не постановление, вынесенное судом, а решение Генпрокуратуры 27-31-2015/Ид4082-15. По этому документу надзорный орган уже блокировал технический домен Google.

16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

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