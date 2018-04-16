Viber заявил о сбое в работе из-за проблем связи на серверах Amazon

Мессенджер Viber заявил о сбое в работе на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

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Сбой произошел около 20:00 мск. Около 77 процентов пользователей жалуются на отсутствие соединения, 22 процента не могут отправлять сообщение, еще 4 процента пользователей указывают на то, что в мессенджере «не отображается статус».

Позднее в официальном Twitter-аккаунте компании появилось сообщение, что «некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису»

Ранее 16 апреля Роскомнадзор отправил в выгрузку операторам связи более 655 тысяч IP-адресов Amazon из-за использования их мессенджером Telegram для обхода блокировки. Глава ведомства Александр Жаров пояснил, что «третий пункт решения суда предписывает ... не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда». Позднее ведомство начало рассылку уведомлений о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов.

16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

В 2015 году Viber подчинился российскому закону «О персональных данных» и принял решение перенести данные российских граждан на территорию Российской Федерации.

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