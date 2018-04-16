В России сообщили о восстановлении доступа к Telegram

Мессенджер Telegram возобновил работу: согласно сообщениям многих пользователей, он стал вновь доступен без использования средств обхода блокировок.

По данным сайта downdetector, сбои в работе сервиса начались 16 апреля около полудня по московскому времени. Однако к 19:00 количество проблемных подключений уменьшилось почти в десять раз.

Владельцы профилей в социальных сетях опубликовали многочисленные сообщения о стабильной работе мессенджера Telegram на своих устройствах.

16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 13 апреля суд постановил ограничить доступ к сервису за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

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