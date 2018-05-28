Apple дали месяц на блокировку Telegram

Роскомнадзор ожидает ответа от представителей компании Apple по вопросу Telegram в течение месяца. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы отправили им юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца», — объяснил Жаров.

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Ранее в Роскомнадзоре рассказали о том, что направили в Apple письмо с требованием удалить Telegram из магазина приложений AppStore. Кроме того, в ведомстве настаивают на блокировке push-уведомления сервиса Павла Дурова на территории России. При этом в письме указано, что требование выдвинуты «во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».

По данным исследования Mediascope, в апреле 2018 года в официальном приложении Telegram зафиксирован рекордный рост пользователей из России: среднее число юзеров в день составило более 3,7 миллиона человек. Telegram официально блокируется в стране с середины апреля 2018 года.

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