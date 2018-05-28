Глава СКР призвал заблокировать Instagram в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что социальную сеть Instagram необходимо «закрыть», поскольку с ее помощью был совершен теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

С таким заявлением он выступил на съезде уполномоченных по правам детей.

«В Турции вместо "Яндекс", Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил он.

Бастрыкин также добавил, что «формально долгую» процедуру по блокировке сайтов необходимо оптимизировать.

В июне 2017 года в ФСБ заявили, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовился с помощью Telegram. В заявлении говорилось, что террорист-смертник общался через мессенджер с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Создатель сервиса Павел Дуров, в свою очередь, обращал внимание на заявление называемого организатором теракта Аброра Азимова, который утверждал, что координировался с помощью WhatsApp.

3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50.

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