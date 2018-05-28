СК поправил призыв Бастрыкина запретить Instagram

Следственный комитет (СК) опубликовал отчет с выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина на съезде уполномоченных по правам детей. В материале оказались изменены несколько неточностей, которые допустил глава СК.

В частности, в публикации уточнили, что Бастрыкин отметил целесообразность блокировки сервиса Telegram, тогда как во время съезда он ошибочно несколько раз упомянул другое приложение — Instagram.

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«Мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявлял он на мероприятии. В материале СК Ленинград заменен на Санкт-Петербург.

В выступлении Бастрыкина речь идет о теракте в петербургском метро, произошедшем в апреле 2017 года. Тогда в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50.

Мессенджер Telegram находится под блокировкой на территории России с середины апреля. Ограничение доступа связано с отказом администрации сервиса передать ключи шифрования переписки пользователя ФСБ. Несмотря на массовые блокировки IP-адресов облачных серверов, мессенджер продолжает работать без использования дополнительных инструментов. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, «деградация сервиса составляет от 15 до 30 процентов».

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