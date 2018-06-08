Роскомнадзор резко разблокировал несколько миллионов адресов Amazon

Сотрудники Роскомнадзора разблокировали более семи миллионов IP-адресов американской компании Amazon. Об этом сообщается на сайте со статистикой блокировок usher2.club.

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Судя по графику, ведомство начало удалять IP-адреса технологического гиганта 8 июня в 18:00. До этого момента регулятор блокировал почти 11 миллионов адресов, однако уже в 19:00 их количество сократилось до 3,8 миллиона.

Скорее всего, представители Роскомнадзора начали выполнять обещание, в рамках которого они собирались отказаться от массовых блокировок IP-адресов. Вместо этого глава ведомства Александр Жаров уточнил, что перейдет к «более точечным» действиям.

Внесение миллионов IP-адресов зарубежных технологических компаний в реестр запрещенных сайтов начались после того, как Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram. Его создатель Павел Дуров отказался предоставлять сотрудникам ФСБ ключи шифрования мессенджера, необходимые для чтения пользовательской переписки.

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