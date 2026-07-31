Собака нашла руку пропавшего мужчины

В Таиланде бездомная собака нашла кисть мужчины, который считался пропавшим 25 дней

В Таиланде собака принесла человеческую руку и помогла найти пропавшего мужчину. Об этом сообщает The Thaiger.

В районе Раттанабури бездомная собака, бродившая по рисовому полю, вышла к людям с человеческой рукой в зубах. На руке все еще были черные наручные часы. Полиция, прибывшая на место происшествия, обследовала близлежащие поля и обнаружила тело без правой кисти. Рядом с мужчиной лежал нож из нержавеющей стали. Останки принадлежали 48-летнему Коситу, который 28 июня ушел из дома и с тех пор не выходил на связь.

Родственники опознали мужчину по одежде и часам. Они рассказали, что незадолго до исчезновения Косит перестал принимать лекарства от психического расстройства, из-за чего стал испытывать приступы паранойи и боялся, что его силой отвезут в больницу. По словам членов его семьи, перед уходом Косит взял с собой нож и направился в сторону лесов и полей.

Полиция полагает, что Косит заблудился в полях, обезвоживание и истощение ослабили его, а психическое состояние могло усугубить ситуацию. Тело находилось в сильной стадии разложения, и, по мнению следователей, собаки могли растащить его части, унеся одну из рук. Криминалисты отправили останки на полную судебно-медицинскую экспертизу, хотя родственники считают, что это был несчастный случай.

Ранее в Таиланде собака пошла погулять и принесла домой боевую гранату. По словам одного из хозяев, собака возилась с гранатой с самого утра, однако ему показалось, что это просто кусок пластика или кость.