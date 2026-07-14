Собака принесла домой боевую гранату и грызла ее целый день

В Таиланде собака принесла домой боевую гранату

В Таиланде собака пошла погулять и принесла домой боевую гранату. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел 10 июля в районе Нонкхун провинции Сисакет. Хозяин собаки Рунгнапа Даута вернулся домой с работы и заметил, что она что-то грызет. Мужчина рассмотрел предмет и понял, что это граната. Он сразу же вынес боеприпас на улицу и сообщил о нем властям.

Пожилой родственник Дауты рассказал, что собака возилась с гранатой с самого утра, однако ему показалось, что это просто кусок пластика или кость. Даута сказал, что семье очень повезло, так как за весь день собака так и не выдернула чеку из взрывного устройства. Прибывшие саперы установили, что собака нашла китайскую осколочную гранату с шестиметровым радиусом поражения. Боеприпас вывезли в ближайшее поле и уничтожили.

Район, где обнаружили гранату, находится на границе с Камбоджей, с которой у Таиланда регулярно случаются вооруженные конфликты из-за спорных территорий.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел боевую гранату во время уборки в сарае. Боеприпас времен Второй мировой войны лежал в жестяной коробке из-под конфет.

