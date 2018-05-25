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Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом

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Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров придерживается пиратской философии. Об этом сообщает ТАСС. С таким заявлением Жаров выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской», — сказал глава Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством.

Позднее Жаров добавил, что ситуация с соцсетью «ВКонтакте» изменилась в положительную сторону после того, как контроль над компанией взяли сотрудники Mail.ru Group, которые сделали шаги для легализации музыки и видео. Однако в Telegram до сих пор «огромное количество нелегального, пиратского и экстремистского контента», пояснил глава ведомства.

Также представитель Роскомнадзора назвал методы обхода блокировки Telegram «абсолютно пиратскими», упрекнул Дурова в том, что тот прячет мессенджер «за живым щитом транснациональных компаний».

13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал Telegram На территории РФ. Решение связано с отказом администрации сервиса предоставлять ключи шифрованию от мессенджера для ФСБ, чтобы силовики получили доступ к переписке пользователей.

Изначально сотрудники Роскомнадзора пытались веерно заблокировать мессенджер, внося в реестр запрещенной информации миллионы IP-адресов крупных транснациональных компаний, включая Google и Amazon. Однако позднее в ведомстве решили отказаться от такой тактики.

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