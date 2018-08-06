Роскомнадзор ответил на обвинения в превышении полномочий в борьбе с Telegram

Представители Роскомнадзора (РКН) заявили, что заявления Генпрокуратуры по поводу массовых блокировок в рамках борьбы с Telegram трактуются СМИ некорректно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Утверждения, допущенные в статье "Ведомостей", не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств. Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора», — отметили в пресс-службе РКН.

Ранее 6 августа принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что в Генпрокуратуре рассказали о требованиях к Роскомнадзору по блокировке мессенджера. В документах содержались требования по ограничению доступа к семи террористическим аккаунтам Telegram и четырем сервисам для обхода блокировок.

Документ был предоставлен в суде в рамках разбирательства компании ООО «Живая фотография», которая подала иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Сайт компании оказался недоступен из-за веерных блокировок ведомства.

Адвокат компании Данил Бухарин выразил мнение, что Роскомнадзор превысил свои полномочия в ограничении работы Telegram.

13 апреля Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы после того, как создатель мессенджера Павел Дуров отказался предоставлять ключи шифрования переписки сотрудникам ФСБ.

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