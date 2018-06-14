Суд оставил запрет Telegram в силе

Московский городской суд не поддержал апелляцию представителей Telegram на решение Таганского районного суда. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает «Медиазона».

«Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения», — заявила председатель суда после 10-минутного совещания с коллегами.

Официальные представители Telegram в суде — правозащитная группа «Агора» — намерены позднее обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал сотрудник группы Дмитрий Колбасин в разговоре с TJ. По словам адвоката, решения Таганского районного суда «необоснованны и противоречат как российским, так и международным актам».

Ранее во время рассмотрения апелляции представители Роскомнадзора предложили изменить код Telegram, чтобы администрация мессенджера смогла наконец передать ключи шифрования сотрудникам ФСБ.

13 апреля Таганский районный суд принял решение заблокировать сервис Павла Дурова после того, как администрация мессенджера отказалась предоставлять ключи шифрования к переписки пользователей.

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