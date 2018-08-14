Кремль прокомментировал рост уголовных дел из-за постов

В Кремле призывают к сохранению здравого смысла в каждом конкретном уголовном деле за противозаконные публикации в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 14 августа.

«Безусловно, здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай сам по себе уникальный и либо подпадает под действие соответствующего законодательства, или не подпадает. (...) Невозможно все эти дела, что называется, под одну гребенку [стричь]. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, не вызывает ли в Кремле опасений увеличившееся в последнее время количество уголовных дел за публикации в соцсетях. «Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного», — добавил он.

В феврале информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал статистику по числу осужденных за экстремизм. В 2017 году большинство приговоров было вынесено за публикации в соцсетях. В докладе указывается, что в 2016-м за экстремистские преступления вынесены 220 судебных решений, а в 2017 году — 228.

В июле уголовное дело было возбуждено в отношении 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной. Ее обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте».

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