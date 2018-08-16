У россиян начали вымогать деньги за сомнительные посты под угрозой доноса

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались, что шантажисты начали вымогать у них деньги из-за постов на их страницах, которые можно было бы счесть экстремистскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Ты сядешь за лайк».

В качестве примера авторы канала приложили скриншоты переписки, в которой вымогательница потребовала у пользователя 150 долларов в биткоинах. В противном случае она пообещала написать заявление в Центр по противодействию экстремизму.

Злоумышленница нашла на странице своей жертвы репост цитат Андерса Брейвика, который в 2011 году устроил взрыв в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 69 человек. «Удаление ссылок и страницы в вашем случае не поможет… Материалы выше тянут на три года в колонии поселения, по моей практике», — написала шантажистка, назвав свои действия «помощью».

Вскоре после инцидента администрация соцсети заблокировала аккаунт шантажистки за нарушение правил сайта.

15 августа вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Северодвинска Алексея Лебедева, который оправдывал действия Брейвика в интернете. Мужчина получил шесть лет колонии.

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