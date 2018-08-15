Лидера «Русской Республики» посадили за оправдание Брейвика в соцсети

В Архангельской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Северодвинска Алексея Лебедева, который во «Вконтакте» оправдывал норвежского террориста Андерса Брейвика и разжигал межнациональную рознь. Об этом «Интерфаксу » сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Лебедев являлся одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства "Русская Республика", идеология которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, он распространял информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп.

«Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года используя личную страницу в социальной сети "ВКонтакте", публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста Андерса Брейвика», — отметили в спецслужбе.

Из его квартире было изъято огнестрельное оружие — обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько десятков патронов к нему.

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Московский окружной военный суд признал Лебедева виновным по статьям 205.2, 280, 282 и 222 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, незаконные приобретение и хранение оружия»). Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Судебная коллегия Верховного суда России оставила приговор без изменений.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого он расстрелял еще 69 человек в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Сейчас террорист отбывает 21-летний срок.

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