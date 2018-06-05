На россиянина завели дело за оправдание терроризма при просмотре телевизора

В Кировской области осужденный стал фигурантом нового уголовного дела после того, как одобрил действия террористов во время просмотра телевизора. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, минувшей зимой подозреваемый, отбывающий наказание в одной из колоний области, смотрел новости и увидел сюжет про террористическую организацию. В присутствии других осужденных он поддержал действия боевиков, чем совершил публичное оправдание терроризма.

В отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

23 мая жителю Кургана предъявили обвинение в экстремизме за переписку в мессенджере Telegram. По версии следствия, он вступил в группу, посвященную акции протеста, и призывал других к массовым беспорядкам.

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