Полицейский стал фигурантом уголовного дела за унижение русских во «ВКонтакте»

В отношении сотрудника УВД на Московском метрополитене возбудили уголовное дело об экстремизме за репост видеоролика и комментарий к нему во «ВКонтакте». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование ведется по статье 282 УК («Возбуждение ненависти по признакам национальности с использованием сети интернет»).

По версии следствия, 35-летний полицейский из Коломны в феврале 2009 года зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под именем Володимир Синеко. Под этим именем он «не позднее 1 января 2017 года <...> осуществил републикацию видеозаписи "Пьяный русский vs узбек" и опубликовал комментарий, в котором содержатся психологические и лингвистические признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку».

Материалы для привлечения полицейского к уголовной ответственности были собраны сотрудниками ФСБ.

Мера пресечения в отношении полицейского не избиралась.

Источник в полиции добавил, что подозреваемый работал в органах внутренних дел пять лет и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

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