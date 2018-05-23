Россиянину пригрозили шестью годами тюрьмы за переписку в Telegram

Жителю Кургана предъявили обвинение в экстремизме за переписку в мессенджере Telegram, пишет Znak.com. Мужчине, которому 51 год, инкриминируются несколько преступлений по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет"»), а также по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

По данным следствия, 2 ноября 2017 года курганец вступил в одну из групп в Telegram, посвященной акции протеста 5 ноября 2017 года. Там он, как утверждают следователи, призывал к массовым беспорядкам, сопровождающимся погромами, поджогами, взрывами, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

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Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Организатором акции 5 ноября выступала запрещенная в России организация «Артподготовка», которую в октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал экстремистской. Акция анонсировалась как «новая революция».

В преддверии мероприятия многие члены «Артподготовки» были задержаны сотрудниками ФСБ РФ.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев покинул Россию. На него заведено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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