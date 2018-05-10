Таджик получил девять лет тюрьмы за лайки и «классы» в соцсетях

В Таджикистане суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы жителя Вахшского района Хатлонской области Алиджона Шарипова за то, что он нажимал кнопки Like и «Класс»» под видеосюжетами с выступлениями лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Об этом сообщает «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

Вердикт Хатлонского областного суда по уголовному делу в отношении Шарипова был вынесен на днях. Источник «Радио Озоди» утверждает, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети интернет») Уголовного кодекса страны.

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По мнению следствия, Шарипов, находясь на заработках в России, постоянно просматривал видеосюжеты о заседаниях политсовета партии в изгнании, видео бесед лидера партии ПИВТ Мухиддина Кабири с бывшим заместителем министра обороны страны Абдухалима Назарзоды. «В знак одобрения [Шарипов] нажимал кнопки Like и “Класс". Кроме этого, он делился этими видеосюжетами с другими пользователями соцсетей», — сообщил изданию источник.

Шарипов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана 3 января в родном селе Мехробод Вахшского района. Во время допроса он признался, что часто просматривал видео с Кабири и Назарзодой, но даже не подозревал, что это противозаконно.

Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена в республике постановлением Верховного суда от 29 сентября 2015 года. Во время гражданской войны в Таджикистане ПИВТ входила в состав Объединенной таджикской оппозиции, противостоявшей правительству республики. После подписания в 1997-м соглашения о мире между властями и оппозицией партия была зарегистрирована в Минюсте страны.

Гражданская война в Таджикистане длилась с 1992 по 1997 год. Причинами конфликта стали межклановые и религиозные противоречия, в ходе противостояния погибли около 60 тысяч человек.

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