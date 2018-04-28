Украинец получил пять лет тюрьмы за посты «ВКонтакте»

Житель города Белгород-Днестровский Одесской области получил пять лет лишения свободы за посты «ВКонтакте» о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного конституцией страны.

В апреле суд в Красноярске приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам условно за публикацию картинки в альбоме «ВКонтакте», которую суд счел возбуждающей вражду.

Изображения находились в закрытом альбоме, который был доступен только Походун. Они касались событий на Украине, некоторые картинки были посвящены священнослужителям и президенту России Владимиру Путину.

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