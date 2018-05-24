На правозащитника завели дело за нелюбовь к властям Ингушетии

В Назрани ингушского общественного деятеля Магомеда Хазбиева обвинили в возбуждении ненависти и вражды к главе республики, правительству, судьям и силовикам, сообщается на сайте правозащитной группы «Агора».

Мужчине предъявлено обвинение по «экстремистской» статье 282 УК, а также по статье 222 УК («Незаконное хранение оружия») и по части 1 статьи 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По последней статье потерпевшей стороной признан глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, его допросили.

В экстремизме правозащитника обвинили после проведения психолого-лингвистической экспертизы одного из его интервью. По информации «Медиазоны», речь идет о ролике на YouTube под названием «Видеоинтервью лидера ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева для сайта Г1АЛГ1АЙЧЕ».

Эксперты Центра судебной экспертологии Южного федерального университета пришли к выводу, что своими высказываниями активист хотел унизить главу республики и его окружение и мог возбудить к ним вражду, в его словах «имеются признаки побуждения к смене действующей в Ингушетии власти, в том числе Евкурова». Также в своей речи он якобы использовал приемы нейропсихологического программирования и воздействовал на слушателя.

Сам Хазбиев уверен, что его преследуют за взгляды и общественную деятельность, отмечается в сообщении «Агоры». Активист считает дело политическим и утверждает, что оружие ему подбросили ингушские полицейские.

С середины 2000-х годов Магомед Хазбиев был в жесткой оппозиции к власти, занимался журналистикой и политикой. Опасаясь преследования, в январе 2015 года уехал из Ингушетии в Чечню, где находился под госзащитой в связи с совершенным на него покушением. Он вернулся в родную республику после того, как в январе 2018 года во двор дома его родителей бросили гранату, и сразу же был задержан. Сейчас активист находится под арестом в СИЗО.

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