Известные россияне пожаловались Путину на Чечню

Известные журналисты, деятели искусства и науки попросили президента Владимира Путина взять под личный контроль дело руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Письмо опубликовано на сайт организации.

«Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле "Мемориала"», — говорится в документе, переданном в администрацию президента.

Обращение к Путину подписали 60 человек. Среди них: правозащитница Людмила Алексеева, актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, режиссер Павел Лунгин, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналист Леонид Парфенов и другие. Также под письмом оставили свою подпись муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов и испытатель космических систем, Герой России Сергей Нефедов.

Авторы текста назвали дело против Титиева сфабрикованным и отметили, что таким образом власти Чечни хотели заставить уйти из республики «Мемориал», которые обличал местных чиновников и силовиков в нарушении прав человека. «Титиев уже не первый критик республиканских властей, у которого местные правоохранительные органы якобы обнаружили наркотики. Очевидно: власти Чечни таким образом избавляются от неудобной организации и мстят Титиеву за его правозащитную деятельность», — сказано в документе.

Оюб Титиев арестован в январе по делу о хранении наркотиков — полицейские нашли в его машине большой пакет с марихуаной. «Мемориал» признал его политзаключенным.

Последние несколько месяцев северокавказские правозащитники заявляли о давлении и угрозах. 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Ингушетии, 22 января в Махачкале сгорел принадлежащий правозащитному центру автомобиль. На следующий день работникам организации поступали сообщения с угрозами убийством. 28 марта возле своего дома был избит глава дагестанского «Мемориала» Сиражутдин Дациев.

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