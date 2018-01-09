У главы чеченского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны

Чеченские полицейские нашли в автомобиле руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева большой пакет с веществом, похожим на марихуану. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Чечне.

В ведомстве уточнили, что наряд полиции остановил авто мужчины для проверки документов. «При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», — говорится в сообщении. Находку отправили на экспертизу, а Титиева — на медицинское освидетельствование.

Главу «Мемориала» задержали по пути из села Курчалой утром во вторник, 9 января. В организации отмечали, что в течение нескольких часов в местном РОВД якобы отрицали информацию о задержании Титиева, а его адвоката не пускали в отделение.

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В разговоре с «Новой газетой» защитник говорил, что против 60-летнего мужчины возбуждено дело по статье 228 УК («Незаконный оборот наркотиков»). Издание утверждает, что ранее по аналогичной статье в республике осудили чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева и журналиста «Кавказского узла» Желауди Гериева.

Международное общество «Мемориал» было основано в 1989 году для исследования политических репрессий в СССР. С годами оно объединило десятки неправительственных правозащитных и просветительских организаций в России и за рубежом. В конце 2016 года организацию внесли в список иностранных агентов, причиной назывались занятие политической деятельностью и получение финансирование из США.

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