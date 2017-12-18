Умер основатель «Мемориала» Арсений Рогинский

На 72-м году жизни скончался основатель правозащитной организации «Мемориал» Арсений Рогинский. Об этом «Интерфаксу» рассказал нынешний председатель совета центра Олег Орлов.

«Для нас «Мемориал» это больше, чем просто организация, чем место работы. Арсений Борисович для всех был просто родным человеком», — отметил он.

Причина смерти не уточняется.

По словам главы Kharkiv Human Rights Protection Group Евгения Захарова, Рогинский «долго и тяжело болел».

«Историк милостью Божьей, ученик Юлия Лотмана. Человек, наделенный замечательным чувством юмора и врожденной артистичностью... — написал Захаров в Facebook. — ...в 70-е, он создал «Мемориал» явочным порядком, когда собирали материалы по истории ХХ века — документы, воспоминания, фотографии и так далее, и объединяли в журналы «Память», которых вышло за границей 6 выпусков. Ему этого не простили, сделали уголовное дело...»

Арсений Рогинский родился весной 1946 года в городе Вельске Архангельской области, куда была сослана семья его репрессированного отца — инженера из Ленинграда. В 1968 году окончил историко-филологический факультет Тартуского университета. В начале 80-х провел четыре года в местах лишения свободы по обвинению в подделке документов. В 1992-м был полностью реабилитирован. В 1988 стал одним из основателей общества «Мемориал», с 1998 года был председателем его правления.