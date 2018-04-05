Оправданный правозащитник Дмитриев раскрыл планы на будущее

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, признанный невиновным в изготовлении детской порнографии, сообщил о планах на будущее, передает «Коммерсантъ FM».

«Мне хотелось бы отдохнуть, выспаться как следует, потому что последние дни были достаточно напряженными. Честно говоря, меня эти три месяца особо не напрягают, потому что я все равно сижу дома и пишу книгу о спецпоселенцах в Карелии. Как раз за это время я ее и закончу», — рассказал он.

Материалы по теме Накопали Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез

Дмитриев добавил, что получил оправдательный приговор по двум инкриминируемым статьям — развратные действия (статья 135 УК России) и фотосъемка несовершеннолетнего лица в целях изготовления порнографии (статья 242.2 УК России) — благодаря работе своего адвоката и поддержке знакомых и коллег. «Я понял, что не один, что товарищи меня не оставят», — признался он.

Карельский краевед признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья (статья 222 УК России). Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.

Дмитриев составил книги памяти жертв политических репрессий в Карелии и основал в регионе несколько мемориальных памятников на местах массовых захоронений расстрелянных узников ГУЛАГа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!