Нашедшего тысячи жертв репрессий правозащитника Дмитриева оправдали за разврат

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Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает «Интерфакс».

Правозащитник полностью оправдан по статьям о развратных действиях и о распространении порнографии, но признан виновным в хранении оружия. Приговор гласит: «два с половиной года в колонии-поселении». За правозащитником сохранено право на реабилитацию.

Приемная дочь, в развращении которой обвиняли Дмитриева, уже удочерена другим человеком.

21 июня 2017 года стало известно, что российский режиссер Андрей Звягинцев и рок-музыкант Борис Гребенщиков записали видеообращение на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в защиту Дмитриева.

Деятели культуры призвали обеспечить справедливый суд для Дмитриева и публичность расследования, провести независимую экспертизу, а также взять дело под личный контроль Лебедева.

«Обвинить человека в чем бы то ни было, как мы знаем, в практике российских реалий — совершенно элементарная мера. Взять и выставить человека в том или ином свете не составляет труда», — сказал Звягинцев. Режиссер добавил, что считает, что Дмитриев «почти наверняка обвинен напрасно».

«То, что делает историк Дмитриев, необходимо для России», — подчеркнул Гребенщиков. Обращение также записали писатель Дмитрий Быков и поэт Лев Рубинштейн.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня 2017 года в Петрозаводске. Дмитриев занимался поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением Книг памяти советских воинов.

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