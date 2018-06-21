Одинокого Брейвика оставили в изоляции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что «обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями». Это решение назвали окончательным.

Террорист, отбывающий 21-летний тюремный срок, сетовал на то, что содержится в одиночной трехкомнатной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным.

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В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал его жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Позднее в том же году Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу террориста на условия его содержания в тюрьме.

Находясь в заключении, преступник успел поменять имя — теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. В своих действиях он раскаялся только в феврале 2018-го, однако некоторые его заявление сочли манипуляцией.

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