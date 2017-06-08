Верховный суд Норвегии отказался улучшать условия содержания Брейвика

Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Андерса Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.

«Апелляционная комиссия Верховного Суда 8 июня 2017 года единогласно постановила не рассматривать жалобу Андерса Беринга Брейвика по делу, возбужденному им против государства», — говорится в решении.

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Брейвик пытается отменить вынесенный в марте этого года вердикт норвежского апелляционного суда, который постановил, что содержание Брейвика в трехкомнатной одиночной камере оправдано, поскольку он не раскаялся и представляет угрозу. Также в суде отметили, что другие заключенные могут расправиться с террористом, поэтому его изоляция от остальных арестантов является мерой предосторожности.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие взрывное устройство в правительственном квартале Осло, в результате чего погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное норвежским законодательством. При этом срок может быть продлен неограниченное количество раз, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества. Террорист содержится в одиночной камере.

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