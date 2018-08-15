Минсвязи поддержало декриминализацию статьи за репосты

Представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержали законопроект об отмене уголовного наказания за экстремистские высказывания и репосты в социальных сетях. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — заявил изданию заместитель главы Минсвязи Алексей Волин.

Речь идет о проекте депутатов Госдумы Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева, которые в конце июня предложили частично декриминализировать статьи о возбуждении ненависти или вражды.

Парламентарии выступили с инициативой избавить обвиняемых в публичных призывах или призывах в СМИ и интернете от уголовного наказания, заменив его штрафом, обязательными работами или арестом на срок до 15 суток.

6 августа компания Mail.Ru Group потребовала амнистии для жителей России, которые уже были осуждены за лайки и репосты. Они уверены, что действия правоохранительных органов часто не соответствуют потенциальной угрозе.

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