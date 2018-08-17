В Подмосковье борцы с экстремизмом задержали участников панк-фестиваля

Сотрудники Центра «Э» задержали четверых участников музыкального панк-фестиваля «Ледокол», проходящего в Раменском районе Подмосковья. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ОВД-Инфо.

Как рассказал изданию один из задержанных, Виктор Карпович, на фестиваль пришли несколько человек, представившихся сотрудниками Центра «Э». Они сказали, что хотят поговорить с организаторами мероприятия, но тех не было на месте. Роль организаторов взяли на себя Карпович и его друг, после чего обоих на гражданском автомобиле повезли в районный отдел полиции. В беседе с ними один из сотрудников правоохранительных органов сказал, что провести фестиваль им не дадут.

Позже сотрудники полиции задержали еще двоих участников фестиваля, среди них есть девушка по имени Анастасия Козлова. Она сообщила журналистам, что вместе с остальными находится в отделе полиции, один из задержанных в настоящее время пишет объяснительную за организацию фестиваля.

По информации телеграм-канала «Прометей», сотрудники Центра «Э» осматривают людей, которые приезжают на железнодорожную станцию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!