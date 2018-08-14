Защищавшую права хакасов активистку сочли экстремисткой

Обвиняемую в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте» 30-летнюю Лидию Баинову включили в список экстремистов и поставили на учет в Росфинмониторинг по ограничению средств. Об этом сказано на сайте международной правозащитной группы «Агора».

«Она не может пользоваться банковской картой и любым иным счетом», — рассказал ее адвокат Владимир Васин. Он также поделился сложностями, с которыми он столкнулся во время проведения психолого-лингвистического исследования. По его словам, проведенная в Хакасии проверка поста оказалась настолько странной, что прокурор посоветовал провести ее в другом месте. Дополнительная экспертиза была назначена в Красноярском крае, хотя защита просила назначить ее в другом регионе.

ФСБ обвинила жительницу Абакана Баинову в публичных призывах к экстремистской деятельности в июле 2018 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация записи во «ВКонтакте», в которой она рассказала об ущемлении прав хакасов. В частности, в данном посте были использованы такие слова и выражения как «революция», «переворот», «вернуть власть, землю нашему народу», «отвоевать». Ведомство восприняло ее запись как «призыв к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса … по мотивам национальной ненависти», передает «Агора». Следствие по части второй статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности») находится на финальной стадии.

В июле представитель регионального министерства национальной политики заявил, что активистка защищала национальный язык и культуру хакасов «сама по себе», не сотрудничая с властями, передает «Интерфакс-Сибирь». Баинова считает, что она стала мишенью для преследования ФСБ из-за работы по популяризации хакасской культуры.

10 августа стало известно, что во время обыска в Московской еврейской религиозной общине сотрудники центра «Э» обнаружили литературу националистического и антисемитского характера. Проверка проходила в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина.

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