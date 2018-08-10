У лидера еврейского движения нашли антисемитскую литературу

В ходе обыска в Московской еврейской религиозной общине сотрудники центра «Э» обнаружили литературу националистического и антисемитского характера. Проверка проходила в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина по поступившему на него заявлению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Каргина Игорь Зубер пояснил агентству, что найденная литература не принадлежит его подзащитному, а была подброшена во время обыска. «Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера — это абсурд. Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена», — считает он.

По его словам, ни уголовного, ни административного дела еще не завели. Каргина вызвали в полицию для дачи объяснений.

Каргин сообщил на странице «ВКонтакте», что ему с утра позвонили из Хоральной синагоги и попросили приехать для обследования помещения, в котором обычно находился активист.

«В общем, как только зашли в помещение, то там на видном месте красовалась стопочка книг и распечатанный листок. Почти вся литература была националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской направленности. Книги а-ля "Катехизис православного человека" и "Окончательное решение еврейского вопроса" якобы хранились у МЕНЯ! У еврейского деятеля!» — возмутился лидер «Шахара».

Ранее стало известно о задержании четырех жителей Алтайского края. В июле, в Барнауле возбудили уголовное дело из-за мемов во «ВКонтакте»: в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвинили 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина. В августе сообщалось о задержании из-за мема с патриархом Кириллом 38-летнего Андрея Шашенина. Четвертым фигурантом дела об экстремизме стал 33-летний житель города Заринска Антон Ангел, которого обвиняют во враждебном отношении «к группе лиц на основании их принадлежности к евреям».

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