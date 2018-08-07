Трех белорусских журналисток задержали за взлом государственного агентства

Следственный комитет Белоруссии задержал трех сотрудниц СМИ. Их подозревают в получении неправомерного доступа к информации, принадлежащей государственному информагентству БелТА. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Марина Золотова, Татьяна Коровенкова и Анна Калтыгина были задержаны 7 августа. Эта операция была проведена в рамках следствия по уголовному делу, возбужденному после сообщения «Белорусского телеграфного агентства» о сбоях в системе платной подписки.

Коровенкова является сотрудницей агентства БелПАН, Калтыгина и Золотова работают в крупном издании TUT.BY (притом последняя является главным редактором информационного портала).

Белорусские СМИ также сообщили об обысках, сопровождаемых изъятиями документов, проходящих 7 июня а в редакциях БелПАН и TUT.BY.

Согласно официальному сообщению, в течение двух последних лет было зафиксировано более 15 тысяч подключений к компьютерным системам агентства. Местные правоохранительные органы полагают, что к преступлению причастны сотрудники трех организаций, связанных с медиасферой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!