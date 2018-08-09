СК Белоруссии отпустил журналистов из «дела БелТА»

Следственный комитет Белоруссии освободил из-под стражи журналистов по делу о незаконном доступе к платной подписке государственного информагентства «БелТА». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой. После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении Калтыгиной, Уласик, Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главный редактор крупнейшего информационного портала Белоруссии TUT.BY Марина Золотова признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке «БелТА».

Расследование уголовного дела продолжается.

О задержании трех белорусских журналистов стало известно 7 августа. Белорусские СМИ также сообщили об обысках, сопровождаемых изъятиями документов, проходящих в редакциях БелПАН и TUT.BY.

Согласно официальному сообщению, в течение двух последних лет было зафиксировано более 15 тысяч подключений к компьютерным системам агентства. Местные правоохранительные органы полагают, что к преступлению причастны сотрудники трех организаций, связанных с медиасферой.