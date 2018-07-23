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Американский журналист после интервью с Путиным уехал в Россию

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Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у российского президента Владимира Путина, провел отпуск в России. Об этом сообщает The New York Times.

70-летний журналист отметил, что у него практически не было сомнений в том, куда поехать. «Я подумал, почему бы и нет?» — рассказал он. Уоллес отметил, что вместе с женой побывал в Москве и Санкт-Петербурге и не сталкивался с какими-либо проблемами во время поездки. В то же время его несколько раз узнавали на улице и спрашивали, «не тот ли он человек, который взял интервью у Путина».

По словам ведущего, он несколько месяцев пытался добиться встречи, и разрешение дали, когда было объявлено о саммите президентов России и США. Журналист добавил, что единственным условием было выпустить полную версию интервью.

Уоллес побеседовал с Путиным после встречи президента России с его американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла в Хельсинки 16 июля. Интервью продолжалось 34 минуты.

Российский лидер, в частности, ответил на вопрос об убитых политических противниках и вспомнил погибших президентов США. Кроме того, Путин упрекал Уоллеса в невнимательности после вопроса о «бомбардировке» штата Флорида в презентации новейшего российского оружия.

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