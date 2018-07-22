Трамп пожаловался на очернение встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что СМИ превратно оценивают его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я провел прекрасную встречу с Путиным, а лживые СМИ используют каждую крупицу своей энергии, чтобы пытаться очернить ее. Это очень плохо для нашей страны!», — написал он.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки. На следующий день после встречи двух лидеров газета New York Daily News поместила на обложку карикатуру, намекающую на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Позже журнал Time для своей обложки скрестил портреты президентов.

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19 июля Трамп понадеялся на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на противодействие СМИ. Он заявил, что «фейконовостные издания так сильно хотят увидеть серьезное противостояние с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне», и назвал критику «безрассудным давлением». Он такжезаявил, что хотел бы встретиться с российским коллегой снова, чтобы продолжить начатую работу, и попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются «фейковыми». Подавляющее большинство СМИ поддерживали его оппонента Хиллари Клинтон, а сейчас обвиняют его в связях с Россией.

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