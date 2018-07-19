Раскрыты попытки убедить Трампа в «российском вмешательстве»

Дональду Трампу еще за две недели до инаугурации и вступления в должность президента США предоставляли доказательства того, что российский лидер Владимир Путин лично приказал вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, документ под грифом «совершенно секретно» содержал в себе электронную переписку российских военных, а также данные, полученные от близкого к Путину источника. Он рассказал ЦРУ о кампании по взлому и дезинформации, его имя при этом засекречено.

Присутствовавшие на брифинге отметили, что Трамп выглядел «неохотно убежденным» в виновности России. Однако затем попытался привнести неопределенность в однозначные выводы разведки и использовать их для достижения тех или иные политических целей, отмечает издание.

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16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Трампа и Путина. Она продлилась почти четыре часа и включала в себя разговор тет-а-тет. По итогам переговоров президент США заявил, что в плохих отношениях между странами виноваты обе стороны.

После этого часть американцев ополчилась на Трампа из-за его лояльности к российскому лидеру. В частности, их возмутило, что во время встречи он не стал высказываться о вмешательстве Москвы и лично Путина в выборы главы государства в 2016 году, на чем настаивают американские спецслужбы. В СМИ появились карикатуры, намекающие на готовность Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с российским президентом.

Уже после переговоров американский лидер назвал Путина виновным во вмешательстве России в выборы. При этом он также понадеялся на хорошие отношения с ним и заявил, что ждет новой встречи.

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