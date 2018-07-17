СМИ поведало о готовности Трампа пожертвовать Америкой ради дружбы с Путиным

Газета New York Daily News проиллюстрировала встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным карикатурой, намекающей на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Фотографию первой полосы издание разместило в Twitter.

На картинке Трамп держит Путина за руку, а свободной левой рукой стреляет в символ Соединенных Штатов Америки — дядю Сэма.

— New York Daily News (@NYDailyNews) 16 июля 2018, 23:04

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Таким образом газета отреагировала на отказ американского президента публично высказаться о вмешательстве России и лично Путина в выборы главы государства, на чем настаивают американские спецслужбы. Вместо этого во время встречи лидеров стран в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

Переговоры в Хельсинки стали первой полноформатной встречей Трампа и Путина. Она продлилась почти четыре часа и включала в себя разговор тет-а-тет. За три дня до мероприятия американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и также два комитета Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс.

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