Трамп придумал характеристику Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча в российским лидером Владимиром Путиным была открытой и очень продуктивной. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского президента, проведенные вместе с Путиным часы были очень конструктивными. Он также сообщил, что российский лидер — «славный соперник», и это комплимент.

Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. В то же время он указал, что текущее состояние российско-американских отношений — вина обеих сторон.

По его словам, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча — начало длительного процесса. «Мы сделали первые шаги в направлении более светлого будущего, основанного на сотрудничестве и мире», — сказал он.

Трамп отметил, что в ходе беседы поднимались вопросы предполагаемого вмешательства России в американские выборы, оказания давления на Иран в связи с его ядерной программой, ситуация в Сирии, международный терроризм и нераспространение ядерного оружия.

Путин после встречи также заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. Он добавил, что они в целом довольны своей первой полноформатной встречей.

Переговоры между Россией и США в Хельсинки, включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, продлились почти четыре часа.

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