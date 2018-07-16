Протестующего прогнали перед пресс-конференцией Путина и Трампа

Протестующего вывели из зала перед началом пресс-конференции президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, мужчину выпроводили охранники. Отмечается, что у него с собой был плакат с призывом запретить ядерное оружие.

Пресс-конференция глав государств началась после их переговоров. Сначала Путин и Трамп обменялись приветствиями перед журналистами, затем переговорили тет-а-тет, на что ушло 2 часа 10 минут. После состоялись переговоры в расширенном составе.

Материалы по теме Америка разоблачила российских разведчиков У Трампа будут новые вопросы к Путину

Перед началом закрытой части переговоров Путин предложил Трампу «поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много». Президент США также отмечал, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем».

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!